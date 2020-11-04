Усик узнал, кто является его потенциальным соперником в случае отказа Джошуа от титула WBO

4 ноября, 2020, 09:06

Если Джошуа откажется от титула WBO, соперником украинца Александра Усика может стать другой британский тяжеловес Даниэль Дюбуа

Об этом заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен, сообщает TalkSport.

По его словам, Дюбуа занимает в рейтинге WBO (Всемирной боксерской организации) второе место, поэтому именно он должен драться с обязательным претендентом на титул Александром Усиком, если Джошуа откажется от пояса.

"Даниэль сейчас занимает вторую позицию в рейтинге WBO, а Усик - обязательный претендент для Джошуа. Энтони говорит о том, что скорее освободит титул, чем выйдет на ринг против Усика. Я не знаю, сделает ли он это, но если так и будет, то это означает, что Даниэль встретится с Усиком. Правда, сначала ему нужно победить Джо Джойса 28 ноября. Если поединок Усик - Дюбуа будет возможен, то я моментально его устрою", - сказал Уоррен.

Даниэль Дюбуа выиграл все свои 14 боев, в 13 из которых победил нокаутом.

Джошуа также владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Он заявлял, что может отказаться от пояса WBO ради поединка против чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) британца Тайсона Фьюри.

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