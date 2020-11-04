Усик узнал, кто является его потенциальным соперником в случае отказа Джошуа от титула WBO
Об этом заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен, сообщает TalkSport.
По его словам, Дюбуа занимает в рейтинге WBO (Всемирной боксерской организации) второе место, поэтому именно он должен драться с обязательным претендентом на титул Александром Усиком, если Джошуа откажется от пояса.
"Даниэль сейчас занимает вторую позицию в рейтинге WBO, а Усик - обязательный претендент для Джошуа. Энтони говорит о том, что скорее освободит титул, чем выйдет на ринг против Усика. Я не знаю, сделает ли он это, но если так и будет, то это означает, что Даниэль встретится с Усиком. Правда, сначала ему нужно победить Джо Джойса 28 ноября. Если поединок Усик - Дюбуа будет возможен, то я моментально его устрою", - сказал Уоррен.
Даниэль Дюбуа выиграл все свои 14 боев, в 13 из которых победил нокаутом.
Джошуа также владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Он заявлял, что может отказаться от пояса WBO ради поединка против чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) британца Тайсона Фьюри.
- Напомним, в ночь на 1 ноября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.
- Александр Усик прокомментировал победный бой с Дереком Чисорой и бросил вызов его соотечественнику Энтони Джошуа.
- Российский рефери Юрий Копцев, который судил бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой, признался, что помог украинскому боксеру советом.
- Экс-тренер Александра Усика Джеймс Али Башир заявил, что украинский боксер выглядел в бою против британца Дерека Чисоры неубедительно.
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