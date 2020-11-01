Усик отреагировал на победу над Чисорой и бросил вызов Джошуа

1 ноября, 2020, 15:20

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал победный бой с британцем Дереком Чисорой и бросил вызов его соотечественнику Энтони Джошуа

Об этом сообщает Matchroom Boxing.

По словам Усика, бой против Чисоры стал для него настоящим тестом в супертяжелом весе.

"Это настоящий тест в супертяжелом весе. Дерек Чисора - большой и тяжелый парень. Отличный бокс, я люблю это. Я отлично справился с Чисорой. Я ожидал такой поединок, мы настраивались даже на большее", - сказал Усик.

Также он заявил, что его целью является стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и бросил вызов Джошуа, который присутствовал на поединке в Лондоне.

"Моя цель - стать абсолютным чемпионом. Не только чемпионом мира, а абсолютным. Энтони, как твои дела? Я иду за тобой, Энтони", - воскликнул Усик.

Усик - обязательный претендент на пояс WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе, которым владеет Джошуа. Также британец является чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, в ночь на 1 ноября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.

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