Усик отреагировал на победу над Чисорой и бросил вызов Джошуа
Об этом сообщает Matchroom Boxing.
По словам Усика, бой против Чисоры стал для него настоящим тестом в супертяжелом весе.
"Это настоящий тест в супертяжелом весе. Дерек Чисора - большой и тяжелый парень. Отличный бокс, я люблю это. Я отлично справился с Чисорой. Я ожидал такой поединок, мы настраивались даже на большее", - сказал Усик.
Также он заявил, что его целью является стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и бросил вызов Джошуа, который присутствовал на поединке в Лондоне.
"Моя цель - стать абсолютным чемпионом. Не только чемпионом мира, а абсолютным. Энтони, как твои дела? Я иду за тобой, Энтони", - воскликнул Усик.
Усик - обязательный претендент на пояс WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе, которым владеет Джошуа. Также британец является чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
@usykaa has a message for @anthonyfjoshua pic.twitter.com/SGYTZHMJtC- Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 1, 2020
- Напомним, в ночь на 1 ноября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.
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