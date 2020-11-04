Решили защитить себя от НАПК, - заместитель главы ОПУ о решении КСУ по электронному декларированию

4 ноября, 2020, 12:04

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов отметил, что е-декларирование было лишь формальным поводом для Конституционного суда и привел пример закона о люстрации, который КСУ рассматривает более 6 лет

Об этом заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов рассказал в интервью LB.ua.

Смирнов отметил, что, судя по поведению судей КСУ, а особенно по выступлению председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на брифинге, формальный и неформальный повод демарша появился гораздо раньше отмены е-деклараций.

"Судя по первому брифингу пана Тупицкого (от 30 октября, - ред.), формальный и неформальный повод возник задолго до решения по НАПК. Пример - вопрос люстрации. Когда Тупицкого спрашивают: почему за шесть лет до сих пор не принято решение (согласно закону о люстрации, - ред.), он отвечает: "Потому что дело "взрывоопасное". Что это за оценка? Может ли председатель КСУ на брифинге давать характеристику конкретному судебному кейсу или ситуации, которая находится на разрешении в КСУ, через призму "взрывоопасности"?" - прокомментировал Смирнов.

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Смирнов не забыл напомнить, что Тупицкий сам заявил, что при рассмотрении электронного декларирования суд вышел за пределы Конституционного представления, то есть рассмотрел больше статей закона, чем того просили инициаторы обращения - депутаты ОПЗЖ, СН и внефракционные.

"Идем дальше. Известно, что на момент рассмотрения вопроса о НАПК ряд судей, в частности судья-докладчик Слиденко, находились в состоянии очевидного конфликта интересов. По информации самого НАПК и по информации, заявленой в ходатайстве представителя президента в КСУ, у НАПК были вопросы к судьям в части указания недостоверных данных в декларациях. Очевидно, такие судьи должны были устраниться от рассмотрения и принятия решения по данному делу", - добавил заместитель главы ОПУ.

"Решение по НАПК - его, скажем так, основное зерно - сводится к тому, что судебная система решила себя защитить от действий центрального органа исполнительной власти - Национального агентства по противодействию коррупции - от контрольных функций в отношении судей", - подытожил Смирнов.

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