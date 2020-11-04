Решили защитить себя от НАПК, - заместитель главы ОПУ о решении КСУ по электронному декларированию
Об этом заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов рассказал в интервью LB.ua.
Смирнов отметил, что, судя по поведению судей КСУ, а особенно по выступлению председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на брифинге, формальный и неформальный повод демарша появился гораздо раньше отмены е-деклараций.
"Судя по первому брифингу пана Тупицкого (от 30 октября, - ред.), формальный и неформальный повод возник задолго до решения по НАПК. Пример - вопрос люстрации. Когда Тупицкого спрашивают: почему за шесть лет до сих пор не принято решение (согласно закону о люстрации, - ред.), он отвечает: "Потому что дело "взрывоопасное". Что это за оценка? Может ли председатель КСУ на брифинге давать характеристику конкретному судебному кейсу или ситуации, которая находится на разрешении в КСУ, через призму "взрывоопасности"?" - прокомментировал Смирнов.
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Смирнов не забыл напомнить, что Тупицкий сам заявил, что при рассмотрении электронного декларирования суд вышел за пределы Конституционного представления, то есть рассмотрел больше статей закона, чем того просили инициаторы обращения - депутаты ОПЗЖ, СН и внефракционные.
"Идем дальше. Известно, что на момент рассмотрения вопроса о НАПК ряд судей, в частности судья-докладчик Слиденко, находились в состоянии очевидного конфликта интересов. По информации самого НАПК и по информации, заявленой в ходатайстве представителя президента в КСУ, у НАПК были вопросы к судьям в части указания недостоверных данных в декларациях. Очевидно, такие судьи должны были устраниться от рассмотрения и принятия решения по данному делу", - добавил заместитель главы ОПУ.
"Решение по НАПК - его, скажем так, основное зерно - сводится к тому, что судебная система решила себя защитить от действий центрального органа исполнительной власти - Национального агентства по противодействию коррупции - от контрольных функций в отношении судей", - подытожил Смирнов.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.
- 3 ноября народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов зачитал в Раде обращение от нардепов "различных политических фракций и групп" с призывом к судьям КСУ, которые поддержали решение об отмене криминализации ложного декларирования, подать в отставку.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал судей Конституционного суда уйти в отставку, ведь "своими решениями они посягнули на нормы Конституции"
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