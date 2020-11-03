"Ростов не резиновый": Данилов призвал судей КСУ уйти в отставку

3 ноября, 2020, 21:00

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал судей Конституционного суда уйти в отставку, ведь "своими решениями они посягнули на нормы Конституции"

Об этом он написал на странице в Facebook.

Данилов отметил, что судьи КСУ своим решением посягнули на основы конституционного строя в стране.

"Подобные действия имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание. Поэтому советую господину Тупицкому не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде. Еще раз акцентирую внимание на том, что при принятии решения Конституционный Суд посягнул на нормы Конституции Украины, которые гарантируют курс нашей страны в ЕС и НАТО", - отметил он.

По его словам, в случае принятия ВР законопроекта президента Владимира Зеленского о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству, прекращаются полномочия действующего состава суда, но не самого КСУ.

"Напоследок хочу призвать: прекратите шантажировать страну. Не стоит руководствоваться принципом, что заказ отечественных олигархов и иностранных "спонсоров" должен быть отработан в любом случае. Это путь в пропасть. Ростов не резиновый, и собственные имения через границу перевезти не удастся. сохраните остатки чести и подайте в отставку", - сказал Данилов.

Последние заявления Председателя Конституционного Суда господина Тупицкого удивляют неадекватностью оценок ситуации и преувеличением ... Опубликовано Алексей Даниловым Вторник, 3 ноября 2020 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb