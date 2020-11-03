"Ростов не резиновый": Данилов призвал судей КСУ уйти в отставку
Об этом он написал на странице в Facebook.
Данилов отметил, что судьи КСУ своим решением посягнули на основы конституционного строя в стране.
"Подобные действия имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание. Поэтому советую господину Тупицкому не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде. Еще раз акцентирую внимание на том, что при принятии решения Конституционный Суд посягнул на нормы Конституции Украины, которые гарантируют курс нашей страны в ЕС и НАТО", - отметил он.
По его словам, в случае принятия ВР законопроекта президента Владимира Зеленского о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству, прекращаются полномочия действующего состава суда, но не самого КСУ.
"Напоследок хочу призвать: прекратите шантажировать страну. Не стоит руководствоваться принципом, что заказ отечественных олигархов и иностранных "спонсоров" должен быть отработан в любом случае. Это путь в пропасть. Ростов не резиновый, и собственные имения через границу перевезти не удастся. сохраните остатки чести и подайте в отставку", - сказал Данилов.
Последние заявления Председателя Конституционного Суда господина Тупицкого удивляют неадекватностью оценок ситуации и преувеличением ...Опубликовано Алексей Даниловым Вторник, 3 ноября 2020 г.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумкову на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПК и "некоторых политиков".
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе обеспокоены решениями КСУ относительно антикоррупционных органов и могут приостановить безвиз.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.
- 3 ноября, народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов зачитал в Раде обращение от нардепов "разных политических фракций и групп" с призывом к судьям КСУ, которые поддержали решение об отмене криминализации недостоверного декларирования, подать в отставку.
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