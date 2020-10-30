Усик заявил, что его оберегает ангел и он не боится Чисоры

30 октября, 2020, 12:03

Украинский боксер Александр Усик признался, что не боится поединка против Дерека Чисоры

Об этом сообщает The Ring .

Усик убежден, что его оберегает ангел-хранитель.

"Я пока не думаю о Дереке. Я буду думать о нем в субботу. Он сильный парень, который попытается меня победить. Я с командой готовился к этому. Чисора в чем-то хороший, но я не знаю, в чем именно. Я не боюсь. Меня оберегает ангел, поэтому мне не страшно. У меня нет никакого страха перед Чисорой. Я побью его. Я никогда не расскажу вам о своем плане на бой до его начала. Это секретная информация. Вы его увидите в субботу ", - сказал украинец .

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Бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится 31 октября на стадионе "Уэмбли". Он станет для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) вторым в супертяжелом весе.

Напомним, 28 октября украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой находится в плохой форме .

29 октября Усик заверил, что его не интересует мнение других о его шансах добиться успеха в супертяжелом весе.

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй спрогнозировал, что в бою против британского боксера украинец Александр Усик повторит судьбу своего соотечественника Василия Ломаченко.

29 октября Усик заявил, что ждет красивый бой против британца Дерека Чисоры.

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