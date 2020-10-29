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Espreso.tvСпортУсика разозлил вопрос о его шансах в супертяжелом весе

Усика разозлил вопрос о его шансах в супертяжелом весе


фото: YouTube
Украинский боксер Александр Усик заявил, что его не интересует мнение других о его шансах добиться успеха в супертяжелом весе

Об этом он заявил в интервью iFL TV.

Таким образом Усик отреагировал на упрек, что после дебютного боя в супертяжелом весе против американца Чаза Уизерспуна осталось много вопросов относительно его шансов на успех в новом дивизионе.

"Я им не должен ответы давать. Если у них есть вопросы ко мне, то я даже не знаю, кто они такие. Вопрос у них ко мне есть. Вы кого спрашиваете, тот и отвечает. Вопрос у них есть. То, что они думают обо мне, - это их проблемы ", - сказал Усик.

31 октября в Лондоне Александр Усик проведет против британца Дерека Чисоры свой второй бой в супертяжелом весе.

  • Напомним, 28 октября украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой находится в плохой форме .

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