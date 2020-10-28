Украинский боксер Редкач поиздевался над формой Усика перед боем с Чисорой

28 октября, 2020, 11:21

Украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Александр Усик перед боем с британцем Дереком Чисорой находится в плохой форме

Об этом Редкач написал в Instagram .

По его мнению, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (до 90,7 кг) перед поединком против Дерека Чисоры находится в гораздо худшей форме, чем перед боем с россиянином Муратом Гассиев летом 2018 года.

"Срочно, где Лапин, тренер Усика Что у Саши форме Где его банки, пресс? Саша был с Гассиев совсем другой - машина", - написал Редкач.

31 октября в Лондоне Усик проведет против Чисоры второй бой в супертяжелом весе.

28 октября стало известно, что промоутер Александра Усика Эдди Хирный заявил, что уговаривает украинского боксера отказаться от поединка с Джошуа , чтобы британец встретился с соотечественником Тайсоном Фьюри.

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