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Espreso.tvСпортУсик - Чисора: боксеры провели дуэль взглядов. Видео

Усик - Чисора: боксеры провели дуэль взглядов. Видео


фото: twitter.com/MatchroomBoxing
Украинский боксер Александр Усик и британец Дерек Чисора провели дуэль взглядов

Об этом сообщает Luckypunch.net в instagram.

Во время дуэли взглядов Чисора спрятал глаза за темными очками, а Усик не скрывал яркой улыбки и в какой-то момент даже рассмеялся. В конце боксеры обнялись.

Бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится 31 октября на стадионе "Уэмбли". Он станет для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) вторым в супертяжелом весе.

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