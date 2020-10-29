Усик - Чисора: боксеры провели дуэль взглядов. Видео

29 октября, 2020, 19:06

Украинский боксер Александр Усик и британец Дерек Чисора провели дуэль взглядов

Об этом сообщает Luckypunch.net в instagram.

Во время дуэли взглядов Чисора спрятал глаза за темными очками, а Усик не скрывал яркой улыбки и в какой-то момент даже рассмеялся. В конце боксеры обнялись.

Бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится 31 октября на стадионе "Уэмбли". Он станет для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) вторым в супертяжелом весе.

Напомним, 28 октября украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой находится в плохой форме.

29 октября Усик заверил, что его не интересует мнение других о его шансах добиться успеха в супертяжелом весе.

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй спрогнозировал, что в бою против британского боксера украинец Александр Усик повторит судьбу своего соотечественника Василия Ломаченко.

29 октября Усик заявил, что ждет красивый бой против британца Дерека Чисоры.

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