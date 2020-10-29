Никакой войны не будет, - Усик о своем бое с Чисорой

29 октября, 2020, 18:14

Украинский боксер Александр Усик ждет красивого боя против британца Дерека Чисоры

Об этом боксер сообщил в трансляции youtube-канала Matchroom Boxing.

Украинец заявил, что нас ждет "замечательный бой двух сильных типов".

"Никакой войны не будет, это все слова Дерека. Я принес мир, и это будет чистый и красивый бокс. Это будет бой. Он будет сильно хотеть нанести мне много увечий, сильно захочет меня ударить. Естественно, я не буду просто мягко на это смотреть, это будет отличный бой двух сильных типов", - сказал Усик на пресс-конференции.

Бой украинца против британца Дерека Чисоры состоится 31 октября на стадионе "Уэмбли". Он станет для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) вторым в супертяжелом весе.

Напомним, 28 октября украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой находится в плохой форме.

29 октября Усик заверил, что его не интересует мнение других о его шансах добиться успеха в супертяжелом весе.

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй спрогнозировал, что в бою против британского боксера украинец Александр Усик повторит судьбу своего соотечественника Василия Ломаченко.

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