 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПромоутер Чисоры заявил, что Усика ждет судьба Ломаченко

Промоутер Чисоры заявил, что Усика ждет судьба Ломаченко


фото: BoxingScene
Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй заявил, что в бою против британского боксера украинец Александр Усик повторит судьбу своего соотечественника Василия Ломаченко

Об этом сообщает ESPN.

По словам Хэя, габариты Теофимо Лопеса стали решающими в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против украинца Василия Ломаченко. Британец убежден, что вес и размеры помогут Дереку Чисоре победить Александра Усика.

"Все видели, что произошло в поединке Лопеса и Ломаченко, когда габариты нейтрализовали мастерство и сейчас будет то же самое. Мотивированный Дерек Чисора, которого мы видели в боях с Дэвидом Прайсом и Артуром Шпилькой, обладает мощным ударом в супертяжелом весе. А Усик не выглядел как боксер, который хочет заявить о себе в хэвивейте в бою против Чазза Визерспуна. Дерек разорвет его и нокаутирует, он преподнесет огромный сюрприз ", - сказал Хэй.

По словам Хэя, который был чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе, его прогнозы основываются на собственном опыте выступлений в обеих категориях.

"Бой, в котором я больше почувствовал разницу между крузервейтом и супертяжелым весом был именно против Дерека Чисоры. Он использовал свои габариты лучше, чем Владимир Кличко, боксировал с дальней дистанции. Дерек хотел ближнего боя, поэтому мне пришлось много работать над техникой борьбы, чтобы подготовиться к этому. Если Усик не делал этого на тренировках, в заключительных раундах он ощутит нехватку сил ", - убежден Хэй.

31 октября в Лондоне Александр Усик проведет против британца Дерека Чисоры свой второй бой в супертяжелом весе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

29 октября, 2020 четверг

28 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать