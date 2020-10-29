Промоутер Чисоры заявил, что Усика ждет судьба Ломаченко

29 октября, 2020, 12:47

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй заявил, что в бою против британского боксера украинец Александр Усик повторит судьбу своего соотечественника Василия Ломаченко

Об этом сообщает ESPN.

По словам Хэя, габариты Теофимо Лопеса стали решающими в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против украинца Василия Ломаченко. Британец убежден, что вес и размеры помогут Дереку Чисоре победить Александра Усика.

"Все видели, что произошло в поединке Лопеса и Ломаченко, когда габариты нейтрализовали мастерство и сейчас будет то же самое. Мотивированный Дерек Чисора, которого мы видели в боях с Дэвидом Прайсом и Артуром Шпилькой, обладает мощным ударом в супертяжелом весе. А Усик не выглядел как боксер, который хочет заявить о себе в хэвивейте в бою против Чазза Визерспуна. Дерек разорвет его и нокаутирует, он преподнесет огромный сюрприз ", - сказал Хэй.

По словам Хэя, который был чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе, его прогнозы основываются на собственном опыте выступлений в обеих категориях.

"Бой, в котором я больше почувствовал разницу между крузервейтом и супертяжелым весом был именно против Дерека Чисоры. Он использовал свои габариты лучше, чем Владимир Кличко, боксировал с дальней дистанции. Дерек хотел ближнего боя, поэтому мне пришлось много работать над техникой борьбы, чтобы подготовиться к этому. Если Усик не делал этого на тренировках, в заключительных раундах он ощутит нехватку сил ", - убежден Хэй.

31 октября в Лондоне Александр Усик проведет против британца Дерека Чисоры свой второй бой в супертяжелом весе.

Напомним, 28 октября украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой находится в плохой форме .

29 октября Усик заявил, что его не интересует мнение других о его шансах добиться успеха в супертяжелом весе.

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