Усик - Чисора: состоялась процедура взвешивания
30 октября, 2020, 16:05
Украинский боксер Александр Усик и британец Дерек Чисора прошли процедуру взвешивания
Об этом сообщает unibet y twitter.
Разница между боксерами составила 17 кг. По результатам взвешивания, вес Усика составляет - 98,42 кг. Чисоры - 115,66 кг.
М итайте также: Усик - Чисора: боксеры провели дуэль взглядов. видео
Бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится 31 октября на стадионе "Уэмбли". Он станет для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) вторым в супертяжелом весе.
#UsykChisora | #WarChisora pic.twitter.com/56ypfh5dxQ- Unibet (@unibet) October 30, 2020
- Напомним, 28 октября украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой находится в плохой форме.
- 29 октября Усик заверил, что его не интересует мнение других о его шансах добиться успеха в супертяжелом весе.
- Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй спрогнозировал, что в бою против британского боксера украинец Александр Усик повторит судьбу своего соотечественника Василия Ломаченко.
- 29 октября Усик заявил, что ждет красивого боя против британца Дерека Чисоры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-