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Espreso.tvСпортУсик - Чисора: состоялась процедура взвешивания

Усик - Чисора: состоялась процедура взвешивания


фото: Скріншот з youtube
Украинский боксер Александр Усик и британец Дерек Чисора прошли процедуру взвешивания

Об этом сообщает unibet y twitter.

Разница между боксерами составила 17 кг. По результатам взвешивания, вес Усика составляет - 98,42 кг. Чисоры - 115,66 кг.

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Бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится 31 октября на стадионе "Уэмбли". Он станет для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) вторым в супертяжелом весе.

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