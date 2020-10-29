"Абсолютно абсурдное": Сытник отреагировал на решение ОАСК уволить его

Об этом Сытник заявил в эфире hromadske .

"Читал я это решение. Его очень трудно комментировать с юридической точки зрения, и с точки зрения здравого смысла. Решение абсолютно абсурдное", - отметил глава Бюро.

Он добавил, что НАБУ подаст апелляцию на это решение админсуда Киева, но предупредил об опасности тенденции с такими неправовыми решениями.

"Потому что следующее такое может быть, например, отмена Акта о независимости Украины, декларации о государственном суверенитете. Если честно, люди (судьи ОАСК - ред.) немного потеряли чувство реальности", - отметил он.

Кроме этого, Сытник указал на то, что как в решении ОАСК о его увольнении, да и в решении Конституционного суда, который отменил ряд антикоррупционных норм, есть конфликт интересов.

В первом случае админсуд атакует НАБУ, которое расследует уголовные дела в отношении судей ОАСК, а во втором - судьи Конституционного суда отменили нормы, по которым ряд членов КС могли привлечь к ответственности.

28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины прокомментировали решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором бюро.

26 октября ОАСК принял вычеркнуть из государственного реестра информацию о Артема Сытника как директора Национального антикоррупционного бюро.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, Минюст не имеет правового основания или полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из Единого государственного реестра (ЕГР).

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