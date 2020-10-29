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Espreso.tvОбществоОтмена декларирования Конституционным судом: Зеленский созвал заседание СНБО

Отмена декларирования Конституционным судом: Зеленский созвал заседание СНБО


фото: president.gov.ua
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны

Об этом сообщается на сайте президента.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны, вызванные отменой электронного декларирования решением Конституционного суда.

"Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формы непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо", - говорится в сообщении.

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Президент предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения.

Отмечается, что будут разработаны необходимые законопроекты, которые в дальнейшем предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций. Соответствующие законопроекты Зеленский подаст в Верховную Раду как неотложные.

"Сокрушительный удар, которые наносятся достижением страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решением отдельных субъектов, действия которых становятся все общественно опасными", - отметил Зеленский.

  • 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
  • 16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.

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