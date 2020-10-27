КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование состояния, - СМИ

27 октября, 2020, 19:09

Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Об этом сообщают источники Укринформа и РБК-Украина .

"Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса", - информируют источники.

Эта статья вводила уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.

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При этом собеседник Укринформа заметил, что обязательства декларировать имущество КСУ признал конституционным, но признал незаконными контрольные полномочия НАПК.

28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.