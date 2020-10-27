 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование состояния, - СМИ

КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование состояния, - СМИ


фото: Прямий
Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Об этом сообщают источники Укринформа и РБК-Украина .

"Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса", - информируют источники.

Эта статья вводила уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.

Читайте также: КСУ начал рассматривать конституционность закона о ВАКС

При этом собеседник Укринформа заметил, что обязательства декларировать имущество КСУ признал конституционным, но признал незаконными контрольные полномочия НАПК.

  • 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
  • 16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 октября, 2020 вторник

больше новостей

27 октября, 2020 вторник

26 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать