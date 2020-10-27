КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование состояния, - СМИ
27 октября, 2020, 19:09
Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование
Об этом сообщают источники Укринформа и РБК-Украина .
"Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса", - информируют источники.
Эта статья вводила уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.
Читайте также: КСУ начал рассматривать конституционность закона о ВАКС
При этом собеседник Укринформа заметил, что обязательства декларировать имущество КСУ признал конституционным, но признал незаконными контрольные полномочия НАПК.
- 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
- 16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-