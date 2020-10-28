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Espreso.tvОбществоОтмена криминала за сокрытие доходов: украинцев зовут под КСУ на акцию "Проведем судей-предателей в Ростов"

Отмена криминала за сокрытие доходов: украинцев зовут под КСУ на акцию "Проведем судей-предателей в Ростов"

30 октября в 9 утра под Конституционным судом пройдет акция протеста против решений учреждения по антикоррупционной инфраструктуры

Событие анонсировали в Facebook.

"Конституционный суд продолжает уничтожать антикоррупционные институты. Вчерашнее решение об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников - одно из таких", - пишут организаторы.
 
 
Они считают, что решениями судьи КСУ "дают индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины"
"30 октября, мы придем под здание Конституционного суда и проведем судей-предателей туда где им и место - в Ростов", - заявили активисты и призвали поддержать их.
  • 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
  • 16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.

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