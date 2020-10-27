НАБУ обещает обжаловать решение Окружного админсуда в отношении Сытника
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
"Решение Окружного административного суда Киева о деятельности Национального бюро и директора НАБУ является ангажированным и абсурдным в правовом смысле. Его настоящая цель - заблокировать работу учреждения, которое разоблачило судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти", - говорится в заявлении.
В пресс-службе напомнили, что 26 октября 2020 года ОАСК принял решение, которое, среди прочего, обязывает Кабмин определить отдельного министра и направить его в НАБУ для координации деятельности учреждения, предоставляет указания Совету национальной безопасности и обороны взять под контроль деятельность НАБУ и содержит еще ряд указаний, в том числе - заместителям директора НАБУ.
"Национальное бюро расценивает решение ОАСК от 26 октября как вмешательство в свою работу и, безусловно, обжалует его", - подчеркнули в ведомстве.
Так, в ведомстве отметили, что фактически речь идет о попытке любым способом отстранить от должности директора НАБУ как гаранта институциональной независимости и способности организации расследовать факты совершения коррупционных действий должностными лицами высокого уровня, а также превратить сам орган в управляемую "карманную" структуру.
В НАБУ подчеркнули, что следствием этого станет полное блокирование расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти.
"Подчеркиваем, что увольнение директора НАБУ с должности может происходить исключительно по основаниям, предусмотренным Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". Сейчас таких оснований нет. Поэтому Артем Сытник продолжает выполнять свои полномочия, НАБУ работает в штатном режиме ", - добавили в пресс-службе.
При этом в ведомстве отметили, что любые попытки ОАСК найти обходные пути для реализации судьями, подозреваемыми в захвате власти, своих амбиций, являются такими, что уничтожают доверие власти и справедливого судопроизводства.
- 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
- 16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.
- В Национальном антикоррупционном бюро Украины прокомментировали решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором бюро.
- 26 октября ОАСК постановил вычеркнуть из государственного реестра информацию о Артема Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.
- По словам министра юстиции Дениса Малюськи, Минюст не имеет правового основания или полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из Единого государственного реестра (ЕГР)
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