 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаНАБУ обещает обжаловать решение Окружного админсуда в отношении Сытника

НАБУ обещает обжаловать решение Окружного админсуда в отношении Сытника


фото: nabu.gov.ua
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обещает обжаловать решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) в отношении главы бюро Артема Сытника

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Решение Окружного административного суда Киева о деятельности Национального бюро и директора НАБУ является ангажированным и абсурдным в правовом смысле. Его настоящая цель - заблокировать работу учреждения, которое разоблачило судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти", - говорится в заявлении.

В пресс-службе напомнили, что 26 октября 2020 года ОАСК принял решение, которое, среди прочего, обязывает Кабмин определить отдельного министра и направить его в НАБУ для координации деятельности учреждения, предоставляет указания Совету  национальной безопасности и обороны взять под контроль деятельность НАБУ и содержит еще ряд указаний, в том числе - заместителям директора НАБУ.

"Национальное бюро расценивает решение ОАСК от 26 октября как вмешательство в свою работу и, безусловно, обжалует его", - подчеркнули в ведомстве.

Так, в ведомстве отметили, что фактически речь идет о попытке любым способом отстранить от должности директора НАБУ как гаранта институциональной независимости и способности организации расследовать факты совершения коррупционных действий должностными лицами высокого уровня, а также превратить сам орган в управляемую "карманную" структуру.

В НАБУ подчеркнули, что следствием этого станет полное блокирование расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти.

"Подчеркиваем, что увольнение директора НАБУ с должности может происходить исключительно по основаниям, предусмотренным Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". Сейчас таких оснований нет. Поэтому Артем Сытник продолжает выполнять свои полномочия, НАБУ работает в штатном режиме ", - добавили в пресс-службе.

При этом в ведомстве отметили, что любые попытки ОАСК найти обходные пути для реализации судьями, подозреваемыми в захвате власти, своих амбиций, являются такими, что уничтожают доверие власти и справедливого судопроизводства.

  • 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
  • 16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.
  • В Национальном антикоррупционном бюро Украины прокомментировали решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором бюро.
  • 26 октября ОАСК постановил вычеркнуть из государственного реестра информацию о Артема Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.
  • По словам министра юстиции Дениса Малюськи, Минюст не имеет правового основания или полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из Единого государственного реестра (ЕГР)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 октября, 2020 вторник

больше новостей

27 октября, 2020 вторник

26 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать