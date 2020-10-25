В Черкасской области от COVID-19 умер кандидат "Европейской солидарности" Александр Кучеренко
25 октября, 2020, 12:05
В результате вызванных коронавирусом осложнений ушел из жизни кандидат партии "Европейская солидарности" в районный и областной совет от города Христиновка Черкасской области Александр Кучеренко
Об этом сообщила народный депутат Украины, соглава парламентской фракции "ЕС" Ирина Геращенко, передает Еспресо.TV.
"Трагические новости из Черкащины. От осложнения от COVID умер член нашей команды, кандидат "Европейской солидарности" в районный и областной советы от Христиновки Александр Кучеренко. Его жена - врач, сейчас находится на изоляции", - отметила она.
По словам Геращенко, когда стало известно о смерти Кучеренко, "некоторые члены ТИК пытались поставить штамп "выбыл" на всех бюллетенях напротив "ЕС".
"Едва удалось это остановить", - подчеркнула политик.
- Напомним, сегодня в Украине будут выбирать местных глав и депутатов.
- Одновременно на входе на избирательные участки будет происходить инициированный Владимиром Зеленским опрос, проведением которого руководит музыкальный редактор студии "Квартал 95", выходец из Кривого Рога Артем Гагарин .
- Прибывших на голосование будут просить ответить на 5 вопросов от президента .
- Активисты движения "Честно" сообщают, что в Харькове опросникам "от Зеленского" обещают денежное вознаграждение размером 1 тыс. грн в день .
- В свою очередь Зеленский уверяет, что вскоре общество увидит всю информацию о источниках финансирования "опроса" .
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