Лопес обвинил Ломаченко в грязной тактике в бою за титул абсолютного чемпиона мира

21 октября, 2020, 16:27

Американец Теофимо Лопес убежден, что Василий Ломаченко использовал грязную тактику в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом сообщает ESPN.

Американский боксер признался, что в конце боя у него оставалось много сил.

"Когда рефери говорил нам с Ломой, какой раунд, я думал: "О боже, бой проходит так быстро". Мы вышли на 12-й раунд, а мне казалось, что еще только 10-й. У меня было еще много сил. Это объясняется отличной подготовкой. Я начал немного активнее пробивать по корпусу, добавил агрессии. Затем он ударил меня головой, я получил рассечение. Он использовал грязную тактику, но мы сделали свою работу. Думаю, мы сделали ее так хорошо, что люди даже не ожидали этого от нас", - сказал Лопес.

Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

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