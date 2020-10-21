Лопес обвинил Ломаченко в грязной тактике в бою за титул абсолютного чемпиона мира
Об этом сообщает ESPN.
Американский боксер признался, что в конце боя у него оставалось много сил.
"Когда рефери говорил нам с Ломой, какой раунд, я думал: "О боже, бой проходит так быстро". Мы вышли на 12-й раунд, а мне казалось, что еще только 10-й. У меня было еще много сил. Это объясняется отличной подготовкой. Я начал немного активнее пробивать по корпусу, добавил агрессии. Затем он ударил меня головой, я получил рассечение. Он использовал грязную тактику, но мы сделали свою работу. Думаю, мы сделали ее так хорошо, что люди даже не ожидали этого от нас", - сказал Лопес.
Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 18 октября Лопес заявил, что не намерен давать Ломаченко возможность реванша.
- 21 октября стало известно, что Василий Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса перенес операцию на плече.
- Кроме этого, стало известно, что Василий Ломаченко отказался переносить поединок с Теофимо Лопесом из-за травмы и грозился в случае отмены боя завершить карьеру.
- Американец заявил, что заявление Василия Ломаченко, что он боксировал с травмой, не является оправданием поражению
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