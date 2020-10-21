 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛомаченко прооперировали после поражения от Лопеса

Ломаченко прооперировали после поражения от Лопеса


фото: BoxingScene
Украинский боксер Василий Ломаченко после поражения от американца Теофимо Лопеса перенес операцию на плече

Об этом сообщает Yahoo Sports .

Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) с Теофимо Лопесом боксировал с травмой. 20 октября боксер перенес операцию на правом плече и до конца января не сможет тренироваться. Врач Нил Эльаттрахе рассказал, что лечил боксера за шесть недель до поединка, когда тот прибыл в США в тренировочный лагерь.

"Когда он приехал из Украины последние этапы подготовки к бою, у него были проблемы с плечом. Он сказал, что мог нормально тренироваться, но это продолжало причинять ему боль во время боя. Мы прооперировали его вчера вечером", - сказал Эльаттрахе.

Он добавил, что прогноз на выздоровление хороший и с возвращением на ринг проблемы не будет.

У Ломаченко уже были проблемы с правым плечом в 2018 году в поединке с венесуэльцем Хорхе Линаресом, после победы в котором он перенес операцию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 октября, 2020 среда

20 октября, 2020 вторник

больше новостей

21 октября, 2020 среда

20 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать