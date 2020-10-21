Ломаченко прооперировали после поражения от Лопеса
Об этом сообщает Yahoo Sports .
Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) с Теофимо Лопесом боксировал с травмой. 20 октября боксер перенес операцию на правом плече и до конца января не сможет тренироваться. Врач Нил Эльаттрахе рассказал, что лечил боксера за шесть недель до поединка, когда тот прибыл в США в тренировочный лагерь.
"Когда он приехал из Украины последние этапы подготовки к бою, у него были проблемы с плечом. Он сказал, что мог нормально тренироваться, но это продолжало причинять ему боль во время боя. Мы прооперировали его вчера вечером", - сказал Эльаттрахе.
Он добавил, что прогноз на выздоровление хороший и с возвращением на ринг проблемы не будет.
У Ломаченко уже были проблемы с правым плечом в 2018 году в поединке с венесуэльцем Хорхе Линаресом, после победы в котором он перенес операцию.
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Ломаченко не согласился, что заслуживал поражения по очкам от Лопеса.
- 18 октября Лопес заявил, что не намерен давать Ломаченко возможность реванша.
- 20 октября стало известно, что Василий Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса изменит категорию.
- Ломаченко, из-за поражения от Лопеса, опустился на седьмую позицию в рейтинге лучших боксеров мира.
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