Лопес поиздевался над заявлением Ломаченко о травме

21 октября, 2020, 11:39

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что заявление Василия Ломаченко, что он боксировал с травмой, не является оправданием поражению

Об этом сообщает ESPN.

По словам Лопеса на бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против Ломаченко он также выходил с травмой.

"Люди должны понимать, что я тоже выходил на бой с Ломаченко с травмой, если вы хотите поговорить о повреждениях. Но я никак не оправдываюсь по этому поводу. Это часть бокса. В боксе или любом другом боевом виде спорта ты не выходишь готовым на 100%. Я думаю, что это понимают, например, все бойцы ММА", - сказал Лопес.

Он добавил, что такое оправдание не делает чести Ломаченко, которого называли лучшим боксером мира независимо от весовой категории.

"Если Ломаченко, которого некоторые называли первым номером pound-for-pound в мире, использует такое оправдание, то это выглядит еще хуже, чем все остальное", - заявил Лопес.

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече .

Кроме этого, стало известно, что Василий Ломаченко отказался переносить поединок с Теофимо Лопесом из-за травмы и угрожал, в случае отмены боя, завершить карьеру .

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