Ломаченко отказался переносить бой с Лопесом из-за травмы и угрожал завершить карьеру

21 октября, 2020, 09:10

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался переносить поединок с американцем Теофимо Лопесом из-за травмы и угрожал, в случае отмены боя, завершить карьеру

Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас, сообщает ESPN .

По его словам, когда Ломаченко прибыл в США готовиться к бою, он сказал, что в Украине чувствовал резкую боль в правом плече.

"Мы потеряли неделю тренировок. Мы потеряли недели спаррингов, поскольку врач запретил ему много работать в течение недели после укола. Через несколько недель боль усилилась во время спарринга. В этот момент Ломаченко сделали еще одну инъекцию, а его отец и тренер Анатолий хотел перенести бой. Василий сказал, что не откажется от боя, и дал понять команде, что если это произойдет, то он завершит карьеру", - рассказал Климас.

Он призвал Теофимо Лопеса дать Василию Ломаченко право на реванш.

"Мы не хотим, чтобы это выглядело как поиск оправданий или еще что-то. Если это возможно, мы бы хотели провести реванш", - сказал Климас.

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

18 октября Лопес заявил, что не намерен давать Ломаченко возможность реванша.

21 октября стало известно, что Василий Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса перенес операцию на плече .

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