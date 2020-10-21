 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛомаченко отказался переносить бой с Лопесом из-за травмы и угрожал завершить карьеру

Ломаченко отказался переносить бой с Лопесом из-за травмы и угрожал завершить карьеру


фото: BoxingScene
Украинский боксер Василий Ломаченко отказался переносить поединок с американцем Теофимо Лопесом из-за травмы и угрожал, в случае отмены боя, завершить карьеру

Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас, сообщает ESPN .

По его словам, когда Ломаченко прибыл в США готовиться к бою, он сказал, что в Украине чувствовал резкую боль в правом плече.

"Мы потеряли неделю тренировок. Мы потеряли недели спаррингов, поскольку врач запретил ему много работать в течение недели после укола. Через несколько недель боль усилилась во время спарринга. В этот момент Ломаченко сделали еще одну инъекцию, а его отец и тренер Анатолий хотел перенести бой. Василий сказал, что не откажется от боя, и дал понять команде, что если это произойдет, то он завершит карьеру", - рассказал Климас.

Он призвал Теофимо Лопеса дать Василию Ломаченко право на реванш.

"Мы не хотим, чтобы это выглядело как поиск оправданий или еще что-то. Если это возможно, мы бы хотели провести реванш", - сказал Климас.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 октября, 2020 среда

20 октября, 2020 вторник

больше новостей

21 октября, 2020 среда

20 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать