Лопес рассказал, даст ли Ломаченко возможность реванша
Об этом сообщает Top Rank.
По словам Лопеса, который победил Ломаченко единогласным решением судей, он не намерен вновь встречаться с украинским.
"Для чего? Я побил его. Я сделал все, что было нужно. Если мы снова подеремся, произойдет то же самое. Не случайно у нас не была прописана опция реванша. Они не предоставили мне опцию реванша. Они думали, что я проиграю. Теперь он это съест и переварит. Мы совершили переворот. Пришло время двигаться дальше. Вот и все ", - сказал Лопес.
Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Василий Ломаченко не согласился, что заслуживал на поражение по очкам Теофимо Лопесу.
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