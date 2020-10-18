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Espreso.tvСпортЛопес рассказал, даст ли Ломаченко возможность реванша

Лопес рассказал, даст ли Ломаченко возможность реванша


фото: Getty Images
Новый абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес заявил, что не намерен давать украинцу Василию Ломаченко возможность реванша

Об этом сообщает Top Rank.

По словам Лопеса, который победил Ломаченко единогласным решением судей, он не намерен вновь встречаться с украинским.

"Для чего? Я побил его. Я сделал все, что было нужно. Если мы снова подеремся, произойдет то же самое. Не случайно у нас не была прописана опция реванша. Они не предоставили мне опцию реванша. Они думали, что я проиграю. Теперь он это съест и переварит. Мы совершили переворот. Пришло время двигаться дальше. Вот и все ", - сказал Лопес.

Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

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