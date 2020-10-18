Лопес рассказал, даст ли Ломаченко возможность реванша

18 октября, 2020, 14:51

Новый абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес заявил, что не намерен давать украинцу Василию Ломаченко возможность реванша

Об этом сообщает Top Rank.

По словам Лопеса, который победил Ломаченко единогласным решением судей, он не намерен вновь встречаться с украинским.

"Для чего? Я побил его. Я сделал все, что было нужно. Если мы снова подеремся, произойдет то же самое. Не случайно у нас не была прописана опция реванша. Они не предоставили мне опцию реванша. Они думали, что я проиграю. Теперь он это съест и переварит. Мы совершили переворот. Пришло время двигаться дальше. Вот и все ", - сказал Лопес.

Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Василий Ломаченко не согласился, что заслуживал на поражение по очкам Теофимо Лопесу.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо