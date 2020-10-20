Ломаченко изменит весовую категорию и будет драться за титул WBC, - инсайдер

20 октября, 2020, 10:45

Украинский боксер Василий Ломаченко после поражения от американца Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе изменит категорию

Об этом сообщил инсайдер BoxingScene Дэн Рафал в twitter.

По его информации, Ломаченко вернется во втором полулегком весе (до 59 кг) и встретится с победителем поединка за титул WBC (Всемирного боксерского совета) между мексиканцами Мигелем Берчельтом и Оскаром Вальдесом.

"Подозреваю, что теперь Ломаченко вернется в 59 кг и, возможно, сразится за титул WBC с победителем боя между Мигелем Берчельтом и его обязательным претендентом Оскаром Вальдесом", - написал Рафал.

Ранее неоднократно велись разговоры о возможном поединке между Ломаченко и Берчельтом. Правда, предполагалось, что мексиканец поднимется дивизионом выше и сразится с украинцем в легком весе.

I suspect Loma will go back to 130, maybe challenge the Berchelt-Valdez winner for the WBC title. https://t.co/KsspBHJETw - Dan Rafael (@ DanRafael1) October 19 2020

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