Ломаченко заявил, что в бою с Лопесом его "ограбили" судьи

18 октября, 2020, 08:51

Украинский боксер Василий Ломаченко не согласился, что проиграл по очкам Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Mad Pig.

По словам Ломаченко, в первую половину боя счет был равным, а во второй он имел преимущество.

"Я не знаю. Честно говоря, я думал, что половина поединка была ровной. Может быть, он где-то выигрывал на один-два раунда, но во второй половине я включился. В принципе, я считаю, что вторую половину я забрал", - сказал Ломаченко.

Он добавил, что не согласен с решением судей.

"Я хочу посмотреть поединок, но я не согласен с решением судей. Я думал, что выиграю, но результат есть результат. Я с ним спорить сейчас не собираюсь. Сейчас я поеду домой. Потом я поговорю со своим промоутером и менеджером. Мы все обсудим и решим, что делать дальше ", - сказал Ломаченко.

Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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