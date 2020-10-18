 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛомаченко заявил, что в бою с Лопесом его "ограбили" судьи

Ломаченко заявил, что в бою с Лопесом его "ограбили" судьи


фото: Top Rank
Украинский боксер Василий Ломаченко не согласился, что проиграл по очкам Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Mad Pig.

По словам Ломаченко, в первую половину боя счет был равным, а во второй он имел преимущество.

"Я не знаю. Честно говоря, я думал, что половина поединка была ровной. Может быть, он где-то выигрывал на один-два раунда, но во второй половине я включился. В принципе, я считаю, что вторую половину я забрал", - сказал Ломаченко.

Он добавил, что не согласен с решением судей.

"Я хочу посмотреть поединок, но я не согласен с решением судей. Я думал, что выиграю, но результат есть результат. Я с ним спорить сейчас не собираюсь. Сейчас я поеду домой. Потом я поговорю со своим промоутером и менеджером. Мы все обсудим и решим, что делать дальше ", - сказал Ломаченко.

Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 октября, 2020 воскресенье

17 октября, 2020 суббота

больше новостей

18 октября, 2020 воскресенье

17 октября, 2020 суббота

16 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать