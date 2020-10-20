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Espreso.tvСпортЛопес вытолкнул Ломаченко из топ-5 рейтинга лучших боксеров мира

Лопес вытолкнул Ломаченко из топ-5 рейтинга лучших боксеров мира


фото: BoxingScene
Василий Ломаченко, из-за поражения от Теофимо Лопеса, опустился на седьмую позицию в рейтинге лучших боксеров мира

Об этом сообщает The Ring .

Из-за поражения от американца в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), Ломаченко опустился в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории, со второго на седьмое место.

Сам Лопес впервые вошел в десятку лучших и поднялся сразу на шестую позицию.

Лидерство в рейтинге сохранил мексиканец Сауль Альварес. За ним располагаются японец Наоя Иноуэ, американец Теренс Кроуфорд, украинец Александр Усик и Эррол Спенс из США.

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