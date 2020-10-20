Лопес вытолкнул Ломаченко из топ-5 рейтинга лучших боксеров мира
20 октября, 2020, 12:56
Василий Ломаченко, из-за поражения от Теофимо Лопеса, опустился на седьмую позицию в рейтинге лучших боксеров мира
Об этом сообщает The Ring .
Из-за поражения от американца в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), Ломаченко опустился в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории, со второго на седьмое место.
Сам Лопес впервые вошел в десятку лучших и поднялся сразу на шестую позицию.
Лидерство в рейтинге сохранил мексиканец Сауль Альварес. За ним располагаются японец Наоя Иноуэ, американец Теренс Кроуфорд, украинец Александр Усик и Эррол Спенс из США.
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Ломаченко не согласился, что заслуживал поражения по очкам Теофимо Лопесу.
- 18 октября Лопес заявил, что не намерен давать Ломаченко возможность реванша.
- 20 октября стало известно, что Василий Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса изменит категорию .
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