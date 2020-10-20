 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСвободная экономическая зона на Донбассе может создать дыры, которые позволят выводить средства, - Кушнирук

Свободная экономическая зона на Донбассе может создать дыры, которые позволят выводить средства, - Кушнирук


фото: Facebook Бориса Кушнірука
Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук заявил, что Донбасс не самое лучшее место для создания свободной экономической зоны

Об этом он заявил в эфире программы "Про деньги с Александром Морщавкой" на Еспресо.TV.

"Свободная экономическая зона может создать дыры, которые позволят выводить средства", - заявил Кушнирук.

По его словам, обычно свободная экономическая зона делается или на границах государства, или в портах, вблизи портов.

"В этом случае свободная экономическая зона на территории, даже если это подконтрольная Украины территория, к сожалению, не самое лучшее место для свободных экономических зон", - подчеркнул Кушнирук.

  • 31 июля председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что особая система управления и свободная экономическая зона на территории Донбасса могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта.
  • На "опросе" 25 октября, которое анонсировал президент Владимир Зеленский, вторым вопросом будет создание на Донбассе свободной экономической зоны .
  • В ОПУ уточнили, что речь идет именно о подконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей.
  • В соцсетях критически отнеслись к инициативе президента: "раздерибанить между рашкой и олигархами Донбасс - это не свободная экономическая зона"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 октября, 2020 вторник

больше новостей

20 октября, 2020 вторник

19 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать