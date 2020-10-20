Свободная экономическая зона на Донбассе может создать дыры, которые позволят выводить средства, - Кушнирук

20 октября, 2020, 20:25

Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук заявил, что Донбасс не самое лучшее место для создания свободной экономической зоны

Об этом он заявил в эфире программы "Про деньги с Александром Морщавкой" на Еспресо.TV.

"Свободная экономическая зона может создать дыры, которые позволят выводить средства", - заявил Кушнирук.

По его словам, обычно свободная экономическая зона делается или на границах государства, или в портах, вблизи портов.

"В этом случае свободная экономическая зона на территории, даже если это подконтрольная Украины территория, к сожалению, не самое лучшее место для свободных экономических зон", - подчеркнул Кушнирук.

31 июля председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что особая система управления и свободная экономическая зона на территории Донбасса могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта.

На "опросе" 25 октября, которое анонсировал президент Владимир Зеленский, вторым вопросом будет создание на Донбассе свободной экономической зоны .

В ОПУ уточнили, что речь идет именно о подконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей.

В соцсетях критически отнеслись к инициативе президента: "раздерибанить между рашкой и олигархами Донбасс - это не свободная экономическая зона"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb