Свободная экономическая зона на Донбассе может создать дыры, которые позволят выводить средства, - Кушнирук
20 октября, 2020, 20:25
Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук заявил, что Донбасс не самое лучшее место для создания свободной экономической зоны
Об этом он заявил в эфире программы "Про деньги с Александром Морщавкой" на Еспресо.TV.
"Свободная экономическая зона может создать дыры, которые позволят выводить средства", - заявил Кушнирук.
По его словам, обычно свободная экономическая зона делается или на границах государства, или в портах, вблизи портов.
"В этом случае свободная экономическая зона на территории, даже если это подконтрольная Украины территория, к сожалению, не самое лучшее место для свободных экономических зон", - подчеркнул Кушнирук.
- 31 июля председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что особая система управления и свободная экономическая зона на территории Донбасса могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта.
- На "опросе" 25 октября, которое анонсировал президент Владимир Зеленский, вторым вопросом будет создание на Донбассе свободной экономической зоны .
- В ОПУ уточнили, что речь идет именно о подконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей.
- В соцсетях критически отнеслись к инициативе президента: "раздерибанить между рашкой и олигархами Донбасс - это не свободная экономическая зона"
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