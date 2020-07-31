Кравчук назвал два компромисса по Донбассу, на которые готов идти в ТКГ

31 июля, 2020, 15:21

Особая система управления и свободная экономическая зона на территории Донбасса могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта

Об этом в интервью Общественному заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос", - заявил Кравчук.

Он отметил, что во времена президентства подписал закон о свободной экономической зоне в Луганской и Донецкой областях.

"Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", - отметил Кравчук.

По его словам, это два возможных компромиссах, которые не касаются суверенитета.

"А по вопросу особого статуса - это уже какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями. Можем договориться, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры, может дойти уже до армии, до пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины", - подчеркнул Кравчук.

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