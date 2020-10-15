"Сначала все будет происходить на подконтрольной Украине территории", - в ОПУ прокомментировали второй "вопрос Зеленского"
Соответствующее заявление размещено на сайте президента.
"Когда мы говорим о Донбассе, должны учитывать, что на сегодня в Донецкой и Луганской областях все еще есть две части: подконтрольная государству и временно оккупированная. Понятно, что мы обязательно вернем Донецк и Луганск. Но ускорить этот процесс, упростить реинтеграцию, отойти от традиционно пассивного ожидания положительного решения можно лишь за счет более проактивной и инициативной нашей позиции ", - заявили в ОПУ.
"Исходим именно с той мотивации, что создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. Конечно, если это поддержат украинцы", - добавили в Офисе.
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В ОПУ отметили, что СЭЗ на Донбассе - это крайне важный вопрос, который сможет обеспечить стране возможность укоренения действительно эффективной реинтеграционной модели. Речь о концепции региональной экономики, которая "сшивает" регион, делает его привлекательным для бизнеса, системно восстанавливает инфраструктуру.
"Понятно - и это еще раз подчеркнем - сначала все будет происходить на подконтрольной украинскому государству территории", - подчеркнули в ведомстве.
В Офисе президента заявили, что регион становится все более депрессивным, что заставляет людей покидать его и свои дома.
"Поэтому и нужно создавать новую мотивацию для населения, новые рабочие места, новые перспективные бизнесы и внедрять специальные инструменты для привлечения на Донбасс инвесторов и интерес людей и бизнес оставаться работать именно на этой территории. Ускоренное экономическое развитие с нашей стороны линии разграничения на Донбассе может быть и наглядным аргументом для абсолютно всех жителей временно оккупированной территории выбирать именно Украину", - пояснили в ведомстве.
В Офисе президента считают, что привлечение на Донбасс ведущих компаний, подкормка экономического развития за счет масштабных партнерских программ могут стать также инструментом демонтажа любого негативного воздействия оккупационной силы. И дополнительным аргументом для мировых держав помогать Украине, защищая работу своих компаний на Донбассе.
"Специальный наиболее лояльный подход к налогообложению, принципиально комфортные условия государственного надзора за бизнес-деятельностью - это может существенно помочь украинскому Донбассу. Сначала свободному, а затем и освобожденному", - отметили в ОПУ.
- Напомним, президент Зеленский в видеообращении заявил, что 25 октября на избирательных участках во время местных выборов украинцам поставят "пять важных вопросов" о том, чего "раньше у нас никогда не спрашивали". В то же время Зеленский не уточнил, что именно будут спрашивать у украинцев.
- Сокоординатор всеукраинской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская отметила , что законных оснований для организации такого опроса в помещениях для голосования не существует.
- Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что анонсированный Зеленским опрос ни в коем случае не является народовластием , а скорее является политтехнологией.
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