"Раздерибанить между рашкой и олигархами Донбасс - это не свободная экономическая зона", - соцсети о "втором вопросе Зеленского"

15 октября, 2020, 13:06

Соцсети резко отреагировали на предложение президента Владимира Зеленского о свободной экономической зоне на Донбассе

Еспресо.TV собрало первые реакции интернет-сообщества на второй вопрос, озвученный президентом Владимиром Зеленским, который попытаются поставить украинцам на местных выборах 25 октября.

Пользователи начали комментировать второй вопрос от Зеленского, как только он появился под сообщением Офиса президента в Facebook.

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Некоторые шутили, других беспокоила незаконности ьопроса или процедура имплементации СЭЗ.

Некоторые пользователи начали высказываться по вопросу Зеленского у себя на страницах.

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"Вова, раздерибанить между олигархами и рашкой Донбасс - это не свободная экономическая зона, это немножко по-другому называется. Формулируй вопрос правильно", - прокомментировала журналистка Татьяна Локацкая.