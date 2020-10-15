"Раздерибанить между рашкой и олигархами Донбасс - это не свободная экономическая зона", - соцсети о "втором вопросе Зеленского"
Еспресо.TV собрало первые реакции интернет-сообщества на второй вопрос, озвученный президентом Владимиром Зеленским, который попытаются поставить украинцам на местных выборах 25 октября.
Пользователи начали комментировать второй вопрос от Зеленского, как только он появился под сообщением Офиса президента в Facebook.
Читайте также: "Опрос" Зеленского: второй вопрос будет о свободной экономической зоне на Донбассе
Некоторые шутили, других беспокоила незаконности ьопроса или процедура имплементации СЭЗ.
Некоторые пользователи начали высказываться по вопросу Зеленского у себя на страницах.
Читайте также: "Сначала все будет происходить на подконтрольной Украине территории", - в ОПУ прокомментировали второй "вопрос Зеленского"
"Вова, раздерибанить между олигархами и рашкой Донбасс - это не свободная экономическая зона, это немножко по-другому называется. Формулируй вопрос правильно", - прокомментировала журналистка Татьяна Локацкая.
"Кто-то объяснил - СЭЗ будет в ОРДЛО или на подконтрольной Украине территории и почему свободные экономические зоны только на Донбассе? Чтобы снова, как в конце девяностых завозить из них куриные "окорочка"? Вопрос, на которые, уверен, Зеленский сам не знает ответа ", - отметил Сергей Руденко.
"Если знает, как сделать СЭЗ на заминированной, напичканный оружием територии - пусть подает закон в ВР, где у него есть монобольшинство, при чем здесь опрос?" - заявила нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко.
"Если увидите листочки с "опросами" от Зеленского, забирайте их с собой. Помните, что только закон, в том числе Избирательный кодекс, а не чья-то хотелка, определяет, что такое избирательный документ. А Уголовный кодекс (в свою очередь по избирательных документах или документах референдума) также отталкивается только от закона. Поэтому смело берите эту бумажку с собой. Понадобится для розжига дров или для других бытовых нужд. При этом сможете поинтересоваться, откуда у организаторов "опроса" Ваши защищены законом персональные данные. И безусловно имеете полное право вызвать полицию ", - прокомментировал юрист Андрей Магера.
- Напомним, президент Зеленский в видеообращении заявил, что 25 октября на избирательных участках во время местных выборов украинцам поставят "пять важных вопросов" о том, что "раньше у нас никогда не спрашивали". В то же время Зеленский не уточнил, что именно будут спрашивать у украинцев.
- Сокоординатор всеукраинской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская отметила , что законных оснований для организации такого опроса в помещениях для голосования не существует.
- Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что анонсированный Зеленским опрос ни в коем случае не является народовластием , а скорее является политтехнологией.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции