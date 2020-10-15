"Опрос" Зеленского: второй вопрос будет о свободной экономической зоне на Донбассе

15 октября, 2020, 10:04

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

"Настало время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя! ", - сказал президент.

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Напомним, президент Зеленский в видеообращении заявил, что 25 октября на избирательных участках во время местных выборов украинцам поставят "пять важных вопросов" о том, что "раньше у нас никогда не спрашивали". В то же время Зеленский не уточнил, что именно будут спрашивать у украинцев.

Сокоординатор всеукраинской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская отметила, что законных оснований для организации такого опроса в помещениях для голосования не существует.

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что анонсированный Зеленским опрос ни в коем случае не является народовластием, а скорее является политтехнологией.