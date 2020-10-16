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Espreso.tvСпортЛомаченко попадет в ловушку, и мы его вырубим, - отец Лопеса

Ломаченко попадет в ловушку, и мы его вырубим, - отец Лопеса


фото: Getty Images
Американец Теофимо Лопес-старший уверен, что его сын победит украинца Василия Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Boxing Scene.

Тренер убежден, что Ломаченко в ринге повторяет одни и те же вещи.

"Мы увидим в субботу, как быстро Теофимо адаптируется. Думаю, он сразу это сделает, потому что Ломаченко повторяет одни и те же вещи. Ломаченко попадет в наши ловушки, и мы его вырубим. Этот бой не продлится больше шести раундов", - сказал Лопес-старший.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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