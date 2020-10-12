Официально: бой Фьюри - Уайлдер не состоится

12 октября, 2020, 17:00

Третий бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером отменен

Об этом сообщает The Athletic.

Чемпион WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не собирается ждать, когда американец Деонтей Уайлдер согласится на третий бой.

"Я с нетерпением ждал возможности снова разгромить Уайлдера. Быстрый и легкий бой. Последний раз я согласился провести поединок 19 декабря. Затем они снова попытались перенести бой - уже на следующий год. Это было уже слишком. Я двигаюсь дальше. Я лучший боксер в мире. Линейный чемпион в супертяжелом весе. Двукратный чемпион журнала Ring в тяжелом весе, чемпион WBC в супертяжелом весе. И к концу 2021 года я буду единственным человеком на земле, имеющим чемпионский пояс в супертяжелом весе", - сказал Фьюри.

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером в декабре 2018 года завершился ничьей. В феврале 2020 года в реванше британец нокаутировал американца и отобрал у него титул чемпиона мира WBC.

1 октября сообщалось, что бой Фьюри - Уайлдер перенесен с 19 декабря из-за запланированных на эту дату матчей по американскому футболу.

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