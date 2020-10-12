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Espreso.tvСпортЛомаченко является лучшим боксером со времен Али, - промоутер

Ломаченко является лучшим боксером со времен Али, - промоутер


фото: Getty Images
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что Василий Ломаченко - лучший боксер с со времен раннего Мохаммеда Али

Об этом сообщает youtube-канал LOMA official TV.

Промоутер убежден, что это благодаря тренеру украинца - Анатолию Ломаченко.

"Когда Али был на пике своей формы - он был невероятно техничным боксером. У него был контроль дистанции, он двигался в ринге так, как никто до этого никогда не видел. В Ломаченко есть навыки этого же плана и еще больше. С технической точки зрения . Украинец - лучший боксер, которого я видел со времен того раннего Али. у него благословение, которого нет больше ни у кого в мире. И это его тренер, его отец ", - сказал Арум.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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