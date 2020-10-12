Ломаченко является лучшим боксером со времен Али, - промоутер
Об этом сообщает youtube-канал LOMA official TV.
Промоутер убежден, что это благодаря тренеру украинца - Анатолию Ломаченко.
"Когда Али был на пике своей формы - он был невероятно техничным боксером. У него был контроль дистанции, он двигался в ринге так, как никто до этого никогда не видел. В Ломаченко есть навыки этого же плана и еще больше. С технической точки зрения . Украинец - лучший боксер, которого я видел со времен того раннего Али. у него благословение, которого нет больше ни у кого в мире. И это его тренер, его отец ", - сказал Арум.
Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 6 октября Ломаченко заявил, что он не учитывает антропометрическую преимущество Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира.
- 7 октября Василий Ломаченко заявил, что его не пугают угрозы Теофимо Лопеса о нокауте.
- Лопес признался, что ему не нравится, как Василий Ломаченко ведет себя за пределами ринга.
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