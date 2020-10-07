Лопес объяснил, почему не любит Ломаченко

7 октября, 2020, 19:46

Американский боксер Теофимо Лопес признался, что ему не нравится, как Василий Ломаченко ведет себя за пределами ринга

Об этом сообщает xsport.ua .

Американец заявил, что никогда не завидовал Ломаченко.

"Нет, я не завидую. Мы с ним хотим стать великими. Поэтому у меня нет зависти к нему. Я вообще никому не желаю зла. Я никогда никого не ненавидел и никому не завидовал. Нелюбовь к Ломаченко кроется в другом. Я видел, как он ведет себя за пределами ринга. Я смотрел на это за кулисами ", - пояснил американец.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

6 октября Ломаченко заявил, что он не учитывает антропометрическое преимущество Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира.

Легендарный американский боксер Рой Джонс заявил, что Василия Ломаченко в бою против Теофимо Лопеса ждет самое сложное испытание в карьере .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb