Ломаченко отреагировал на угрозы Лопеса о нокауте

7 октября, 2020, 10:21

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что его не пугают угрозы американца Теофимо Лопеса о нокауте

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank.

По словам Ломаченко, ранее он неоднократно слышал подобные угрозы от соперников и не обращает на них внимания.

"Я слышал это много раз от многих боксеров, но это ничего не значит. Когда ты выходишь в ринг, ты забываешь о своих словах и обещаниях. Ты просто пытаешься боксировать. Так что для меня это просто слова и трешток. Посмотрим, что произойдет на ринге", - сказал Ломаченко.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 6 сентября Василий Ломаченко заявил, его не волнуют антропометрические преимущества Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира.

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