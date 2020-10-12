Дело о захвате власти ОАСК: Печерский суд заставил Офис генпрокурора отменить подозрение судье Вовку

12 октября, 2020, 17:56

Печерский районный суд города Киева обязал Офис генпрокурора исключить из ЕРДР информацию о сообщении о подозрении голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку

Об этом сообщает "Слово и Дело".

Следственный судья Печерского суда Киева Сергей Вовк удовлетворил жалобу адвоката главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Андрея Зайца и обязал Офис генерального прокурора удалить информацию из Единого реестра досудебных расследований о вручении подозрения руководителю ОАСК.

В решении Сергея Вовка отмечается, что адвокат Павла Вовка подал в Печерский суд жалобу на бездействие заместителя генерального прокурора Андрея Любовича относительно ненадлежащего вручения подозрения голове Окружного админсуда Киева, в которой просил обязать его исключить из Единого реестра досудебных расследований информацию о вручении тому подозрения.

Читайте также: Венедиктова сократила должность заместителя, который согласовывал подозрения судьям ОАСК

Судья Печерского суда Сергей Вовк удовлетворил жалобу председателя ОАСК Павла Вовка и обязал компетентное лицо Офиса генерального прокурора исключить информацию о вручении подозрения председателя ОАСК. Он установил, что руководителю суда ненадлежащим вручили подозрение, когда тот находился в отпуске. Также детективы якобы не по правильному адресу направили подозрение Вовку. Таким образом, как считает судья, НАБУ не приняло все меры для вручения подозрения руководителю ОАСК, предусмотренные УПК Украины. Также судья отверг утверждение прокурора ОГП, что указанная жалоба рассматривается с нарушением правил подсудности.

Напомним, 17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку. НАБУ заявил, что ОАСК в 2019 году рассматривал иск об отсутствии в Раде коалиции с позиции мести постмайданной власти.

заявил, что ОАСК в 2019 году рассматривал иск об отсутствии в Раде коалиции с позиции мести постмайданной власти. 3 августа Высший антикоррупционный суд избрал главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку личное поручительство и отказался назначить залог в 1 млн грн.

отказался назначить залог в 1 млн грн. 17 августа ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Зеновия Холоднюка с должности председателя ГСА и вернул его прокурорам.

Национальное антикоррупционное бюро вызвало председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и трех судей для участия в процессуальных действиях на 9 и 12 октября.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо