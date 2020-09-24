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Espreso.tvОбществоВенедиктова сократила должность заместителя, который согласовывал подозрения судьям ОАСК

Венедиктова сократила должность заместителя, который согласовывал подозрения судьям ОАСК


фото: suspilne
Заместитель генерального прокурора Украины Андрей Любович заявил, что его должность сокращена

Об этом сообщил в комментарии УП .

"Подтверждаю, моя должность сокращена", - сказал Любович. Его уволили из правоохранительных органов.

В частности, Любович согласовал подозрения судьям Окружного админсуда по делу о захвате власти и создание преступной организации.

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  • Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.
  • Впоследствии, в ОАСК заявили, что председатель суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах .
  • 1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.
  • Высший совет правосудия вернул генпрокурору Ирине Венедиктовой три ходатайства о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева и еще два не удовлетворил.
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