Венедиктова сократила должность заместителя, который согласовывал подозрения судьям ОАСК

24 сентября, 2020, 16:19

Заместитель генерального прокурора Украины Андрей Любович заявил, что его должность сокращена

Об этом сообщил в комментарии УП .

"Подтверждаю, моя должность сокращена", - сказал Любович. Его уволили из правоохранительных органов.

В частности, Любович согласовал подозрения судьям Окружного админсуда по делу о захвате власти и создание преступной организации.

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