Венедиктова сократила должность заместителя, который согласовывал подозрения судьям ОАСК
24 сентября, 2020, 16:19
Заместитель генерального прокурора Украины Андрей Любович заявил, что его должность сокращена
Об этом сообщил в комментарии УП .
"Подтверждаю, моя должность сокращена", - сказал Любович. Его уволили из правоохранительных органов.
В частности, Любович согласовал подозрения судьям Окружного админсуда по делу о захвате власти и создание преступной организации.
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- Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.
- Впоследствии, в ОАСК заявили, что председатель суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах .
- 1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.
- Высший совет правосудия вернул генпрокурору Ирине Венедиктовой три ходатайства о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева и еще два не удовлетворил.
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