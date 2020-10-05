НАБУ вызвало на допрос голову ОАСК Вовка и еще трех судей

5 октября, 2020, 20:29

Национальное антикоррупционное бюро вызвало председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и трех судей для участия в процессуальных действиях на 9 и 12 октября

Об этом сообщает пресс-центр НАБУ.

В частности, НАБУ для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных действиях в качестве подозреваемого, вручения процессуальных документов и т.п. на 9 и 12 октября вызывает судей ОАСК Павла Вовка, Игоря Погрибниченко, Владимир Келеберду, Евгения Аблова.

В повестках отмечается, что судей вызывают в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве, в рамках которого 17 июля 2020 года НАБУ сообщил о подозрении этим судьям.