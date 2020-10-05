НАБУ вызвало на допрос голову ОАСК Вовка и еще трех судей
5 октября, 2020, 20:29
Национальное антикоррупционное бюро вызвало председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и трех судей для участия в процессуальных действиях на 9 и 12 октября
Об этом сообщает пресс-центр НАБУ.
В частности, НАБУ для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных действиях в качестве подозреваемого, вручения процессуальных документов и т.п. на 9 и 12 октября вызывает судей ОАСК Павла Вовка, Игоря Погрибниченко, Владимир Келеберду, Евгения Аблова.
В повестках отмечается, что судей вызывают в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве, в рамках которого 17 июля 2020 года НАБУ сообщил о подозрении этим судьям.
- Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
- НАБУ заявило, что ОАСК в 2019 году рассматривал иск об отсутствии в Раде коалиции с позиции мести постмайданной власти.
- 3 августа Высший антикоррупционный суд избрал главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку личное поручительство и отказался назначить залог в 1 млн грн.
- 17 августа ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Зиновия Холоднюка с должности председателя ГСА и вернул его прокурорам.
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