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Espreso.tvСпортУкраина - Франция: букмекеры назвали фаворита матча

Украина - Франция: букмекеры назвали фаворита матча


фото: uaf.ua
Сегодня, 7 октября, в товарищеском матче сборная Украины сыграет против Франции
Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры не верят в победу Украины и дают бешеный коэффициент на выигрыш нашей национальной команды - 16,0. На ничью - 7,4. Аналитики убеждены, что самый вероятный результат сегодняшнего матча - победа сборной Франции (коэффициент 1,19).

Сборной Украины не помогут футболисты донецкого "Шахтера", которые находятся на самоизоляции из-за вспышки COVID-19. Из-за травм в Париже не сыграют Владислав Супряга, Виталий Буяльский и Александр Зинченко.

Также коронавирус был обнаружен у голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина и вратаря "Александрии" Юрия Панькова. В поединке с французами Андрей Шевченко может рассчитывать на голкипера "Динамо" Георгия Бущана и Александра Шовковского - тренер вратарей сборной Украины.

Товарищеский матч

7 октября

Франция - Украина

Париж, стадион "Стад де Франс"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Украина"

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