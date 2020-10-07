Украина - Франция: букмекеры назвали фаворита матча

Букмекеры не верят в победу Украины и дают бешеный коэффициент на выигрыш нашей национальной команды - 16,0. На ничью - 7,4. Аналитики убеждены, что самый вероятный результат сегодняшнего матча - победа сборной Франции (коэффициент 1,19).

Сборной Украины не помогут футболисты донецкого "Шахтера", которые находятся на самоизоляции из-за вспышки COVID-19. Из-за травм в Париже не сыграют Владислав Супряга, Виталий Буяльский и Александр Зинченко.

Также коронавирус был обнаружен у голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина и вратаря "Александрии" Юрия Панькова. В поединке с французами Андрей Шевченко может рассчитывать на голкипера "Динамо" Георгия Бущана и Александра Шовковского - тренер вратарей сборной Украины.

Товарищеский матч

7 октября

Франция - Украина

Париж, стадион "Стад де Франс"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Украина"

Напомним, 4 октября Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели COVID-19 .

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко констатировал, что сборная Украины перед игрой с Францией находится в тяжелом кадровом положении из-за вспышки коронавируса.

В итоге, ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский попал в заявку на товарищеский матч против Франции.

7 октября больной коронавирусом голкипер сборной Украины Андрей Пятов поддержал партнеров по команде перед товарищеским матчем против Франции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb