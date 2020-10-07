Больной COVID-19 Пятов эмоционально обратился к партнерам по сборной перед игрой с Францией

7 октября, 2020, 14:13

Больной коронавирусом голкипер сборной Украины Андрей Пятов поддержал партнеров по команде перед товарищеским матчем против Франции

Об этом Пятов написал в Instagram.

"Впереди важные матчи - покажите себя ребята! Мы все одна команда, одна семья, сегодня я не с вами, но моя поддержка - с каждым из вас. Болеем вместе!" - написал Пятов.

Напомним, 4 октября Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели COVID-19.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко констатировал, что сборная Украины перед игрой с Францией находится в тяжелом кадровом положении из-за вспышки коронавируса.

В итоге ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский попал в заявку на товарищеский матч против Франции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb