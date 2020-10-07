Больной COVID-19 Пятов эмоционально обратился к партнерам по сборной перед игрой с Францией
7 октября, 2020, 14:13
Больной коронавирусом голкипер сборной Украины Андрей Пятов поддержал партнеров по команде перед товарищеским матчем против Франции
Об этом Пятов написал в Instagram.
"Впереди важные матчи - покажите себя ребята! Мы все одна команда, одна семья, сегодня я не с вами, но моя поддержка - с каждым из вас. Болеем вместе!" - написал Пятов.
Давай, Украина! @uafukraine Впереди важные матчи - покажите себя ребята! ⠀ Мы все одна команда, одна семья, сегодня я не с вами, но моя поддержка - с каждым из вас ⠀ Болеем вместе!
Давай, Украина! @uafukraine ⠀ Впереди важные матчи - покажите себя парни! Мы все одна команда, одна семья, сегодня я не с вами, но моя поддержка - с каждым из вас ⠀ Болеем вместе! #мизбірна
- Напомним, 4 октября Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели COVID-19.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко констатировал, что сборная Украины перед игрой с Францией находится в тяжелом кадровом положении из-за вспышки коронавируса.
- В итоге ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский попал в заявку на товарищеский матч против Франции.
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