Шовковского в 45 лет включили в заявку сборной Украины на матч с Францией

7 октября, 2020, 11:35

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский попал в заявку на товарищеский матч против Франции

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

В УАФ подчеркнули, что в связи с тем, что в составе национальной сборной остался один здоровый голкипер, тренерский штаб принял решение внести в заявку на товарищескую игру с Францией ассистента главного тренера Александра Шовковского.

Регламент УЕФА позволяет включать в список участников матча в том числе игроков, которые не имеют профессионального контракта с одним клубом, но при этом являются гражданами той страны, которую представляет сборная.

45-летний Александр Шовковский завершил профессиональную карьеру игрока в декабре 2016 года.

Тренерский штаб сборной Украины не рассматривает Шовковского как обязательного участника сегодняшнего матча. Его выход на поле может стать возможным только в том случае, если ПЦР-тест вратаря команды Георгия Бущана, который вместе с другими игроками сборной сдавал его сегодня утром, окажется положительным или он получит травму во время матча.

Александр Шовковский сыграл за сборную Украины 92 матча.

Напомним, 6 октября главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что его команда сыграет против Украины экспериментальным составом.

В то же время, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко констатировал, что сборная Украины перед игрой с Францией находится в тяжелом кадровом положении из-за вспышки коронавируса.

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