Шевченко рассказал о тяжелом положении сборной Украины перед игрой с Францией

6 октября, 2020, 20:49

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что сборная Украины перед игрой с Францией находится в тяжелом кадровом положении из-за вспышки коронавируса

Об этом Шевченко заявил на предматчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

По его словам, команда сейчас находится в очень трудной ситуации.

"Еще до начала сбора ряд ведущих игроков получили травмы. В момент мы узнали о положительных тестах на COVID-19 двух игроков "Шахтера", и все футболисты этой команды ушли на карантин. Пришлось довызывать игроков, в том числе некоторых из молодежной сборной. Мы пригласили Панькова в связи с отсутствием Пятова, но уже во Франции два голкипера также сдали положительные тесты - тот же Панькив и Лунин", - сказал Шевченко.

Он добавил, что игра 7 сентября все-таки должна состояться.

"Очень жаль, что не удалось привезти во Францию наш лучший состав. Я очень уважаю тренера местной сборной Дидье Дешама, очень хотелось привезти сильнейших игроков. Но мы постараемся собрать всех лучших среди тех, кто есть в наличии", - пообещал Шевченко.

Напомним, 6 октября стало известно, что вратари сборной Украины по футболу Андрей Лунин и Юрий Панькив получили положительные тесты на коронавирус.

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