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Espreso.tvСпортФутболисты "Шахтера" Пятов и Степаненко заболели коронавирусом, команда пошла на самоизоляцию

Футболисты "Шахтера" Пятов и Степаненко заболели коронавирусом, команда пошла на самоизоляцию


фото: shakhtar.com
Футболисты "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели COVID-19, вся команда пошла на самоизоляцию

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

Отмечается, что 4 октября после матча чемпионата Украины "Десна" - "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые сдавались накануне отъезда их в расположение национальной команды.

Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двух сотрудников персонала "Шахтера" оказались положительными.

"Шахтер" в полном составе идет на самоизоляцию по предписанию санитарного врача, курирующего клуб. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будет определены дальнейшие действия.

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