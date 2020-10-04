Футболисты "Шахтера" Пятов и Степаненко заболели коронавирусом, команда пошла на самоизоляцию
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
Отмечается, что 4 октября после матча чемпионата Украины "Десна" - "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые сдавались накануне отъезда их в расположение национальной команды.
Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двух сотрудников персонала "Шахтера" оказались положительными.
"Шахтер" в полном составе идет на самоизоляцию по предписанию санитарного врача, курирующего клуб. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будет определены дальнейшие действия.
- 4 октября стало известно, что Евгений Коноплянка из-за травмы не поможет сборной Украины в матчах Лиги наций против Германии и Испании и товарищеской встрече с Францией.
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