Вратари сборной Украины Лунин и Панькив заразились коронавирусом
Об этом в twitter сообщает журналист Игорь Бурбас.
В товарищеском матче против Франции главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сможет рассчитывать лишь на одного голкипера, который не заразился COVID-19. Речь идет о вратаре киевского "Динамо" Георгие Бущане.
"У сборной Украины на матч с Францией остается только один голкипер. Ведь тесты Лунина и Панькова на COVID-19, к сожалению, дали положительный результат", - написал журналист.
7 октября наша национальная команда встретится в товарищеской игре с Францией, 10 октября сыграет в Лиге наций с Германией, а 13 октября - с Испанией.
сборной Украины на матч с Францией остается только один голкипер. Ведь тесты Лунина и Панькова на COVID-19, к сожалению, дали положительный результат.- Igor Burbas (@iburbas) October 6, 2020
- 30 сентября стало известно, что Александр Зинченко из-за травмы не сыграет против Германии и Испании в Лиге наций и в товарищеской встрече с Францией.
- 4 октября сообщалось, что Евгений Коноплянка из-за травмы не поможет сборной Украины .
- 5 октября сборная Украины вылетела в Париж для подготовки к товарищескому матчу против Франции.
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