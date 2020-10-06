Вратари сборной Украины Лунин и Панькив заразились коронавирусом

6 октября, 2020, 13:13

Вратари сборной Украины по футболу Андрей Лунин и Юрий Панькив получили положительные тесты на коронавирус

Об этом в twitter сообщает журналист Игорь Бурбас.

В товарищеском матче против Франции главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сможет рассчитывать лишь на одного голкипера, который не заразился COVID-19. Речь идет о вратаре киевского "Динамо" Георгие Бущане.

"У сборной Украины на матч с Францией остается только один голкипер. Ведь тесты Лунина и Панькова на COVID-19, к сожалению, дали положительный результат", - написал журналист.

7 октября наша национальная команда встретится в товарищеской игре с Францией, 10 октября сыграет в Лиге наций с Германией, а 13 октября - с Испанией.

сборной Украины на матч с Францией остается только один голкипер. Ведь тесты Лунина и Панькова на COVID-19, к сожалению, дали положительный результат. - Igor Burbas (@iburbas) October 6, 2020