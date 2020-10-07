Авиакатастрофа Ан-26: в Николаеве попрощались с двумя погибшими курсантами

7 октября, 2020, 12:12

В Николаеве 7 октября попрощались с погибшими в авиакатастрофе под Харьковом двумя курсантам

Об этом сообщает Укринформ.

Гробы с телами Андрея Померанцева и Владимира Олабина стояли у мемориала героям-ольшанцам в центре города. Сюда подходили жители города и представители власти с цветами.

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Присутствующие почтили память курсантов минутой молчания.

Померанцеву было 26 лет. В Николаеве он окончил школу и учился в колледже транспортной инфраструктуры.

Олабину - 21 год, он сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина.

После церемонии погибших похоронят.

7 октября в Николаевской области объявлен Днем траура.