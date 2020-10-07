Авиакатастрофа Ан-26: в Николаеве попрощались с двумя погибшими курсантами
Об этом сообщает Укринформ.
Гробы с телами Андрея Померанцева и Владимира Олабина стояли у мемориала героям-ольшанцам в центре города. Сюда подходили жители города и представители власти с цветами.
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Присутствующие почтили память курсантов минутой молчания.
Померанцеву было 26 лет. В Николаеве он окончил школу и учился в колледже транспортной инфраструктуры.
Олабину - 21 год, он сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина.
После церемонии погибших похоронят.
7 октября в Николаевской области объявлен Днем траура.
- Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге "Киев - Харьков - Довжанский", возле военного аэропорта Чугуева, Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части.
- Днем 26 сентября было официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении медалью "За воинскую службу Украине" экипажа и курсантов самолета АН-26, разбившегося в Харьковской области.
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