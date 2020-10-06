Авиакатастрофа в Харьковской области: Зеленский наградил медалями "За воинскую службу" экипаж Ан-26 и курсантов, которые были на борту
Соответствующий указ появился на сайте президента Украины.
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Приводим текст указа полностью:
"За самоотверженное служение украинскому народу, образцовое выполнение воинского долга постановляю:
Наградить медалью "За воинскую службу Украине"
АНДРУЩЕНКО Дмитрия Романовича (посмертно) - младшего сержанта
БОЙКО Александра Анатольевича (посмертно) - солдата
БУЛИЯ Ростислава Владимировича (посмертно) - солдата
ВИЛЬХОВОГО Виталия Богдановича (посмертно) - солдата
ДОБРЕЛИО Дмитрия Денисовича (посмертно) - капитана
ДОНЦА Дмитрия Евгеньевича (посмертно) - солдата
ДУДЛУ Артема Михайловича (посмертно) - солдата
ЗИБЮКА Константина Олеговича (посмертно) - солдата
ЗОЛОЧЕВСКОГО Вячеслава Виталийовича- солдата
ИВАНОВА Евгения Сергеевича (посмертно) - прапорщика
КИШЕНЮ Богдана Вячеславовича (посмертно) - майора
КЛЕВЦА Александра Александровича (посмертно) - солдата
КОЗАЧЕНКО Олега Михайловича (посмертно) - старшего лейтенанта
КОРЧОВСЬКОГО Романа Александровича (посмертно) - старшего сержанта
МАТВИЙЧУКА Богдана Николаевича (посмертно) - солдата
МИКИТЧЕНКО Николая Анатольевича (посмертно) - сержанта
МСУЯ Ашрафа Азизовича (посмертно) - старшего лейтенанта
ОЛАБИНА Владимира Вадимовича (посмертно) - солдата
ОСТАПЕНКА Алексея Георгиевича (посмертно) - капитана
ПОМЕРАНЦЕВА Андрея Андреевича (посмертно) - солдата
РОСПОТНЮКА Андрея Юрьевича (посмертно) - солдата
СКОРОБОГАТЬКО Евгения Ивановича (посмертно) - старшего солдата
СКОЧКОВА Александра Игоревича (посмертно) - солдата
СТУДИНСКОГО Дмитрия Витальевича (посмертно) - солдата
ХОМьЯЧУКА Максима Владимировича (посмертно) - солдата
ШЕРЕМЕТА Руслана Эдуардовича (посмертно) - солдата
ШИРОЧУКА Олега Николаевича (посмертно) - прапорщика ".
- Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту предварительно находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части.
- Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил .
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