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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Харьковской области: Зеленский наградил медалями "За воинскую службу" экипаж Ан-26 и курсантов, которые были на борту

Авиакатастрофа в Харьковской области: Зеленский наградил медалями "За воинскую службу" экипаж Ан-26 и курсантов, которые были на борту


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении медалью "За воинскую службу Украине" экипажа и курсантов самолета АН-26, разбившегося в Харьковской области

Соответствующий указ появился на сайте президента Украины.

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Приводим текст указа полностью:

"За самоотверженное служение украинскому народу, образцовое выполнение воинского долга постановляю:

Наградить медалью "За воинскую службу Украине"

АНДРУЩЕНКО Дмитрия Романовича (посмертно) - младшего сержанта

БОЙКО Александра Анатольевича (посмертно) - солдата

БУЛИЯ Ростислава Владимировича (посмертно) - солдата

ВИЛЬХОВОГО Виталия Богдановича (посмертно) - солдата

ДОБРЕЛИО Дмитрия Денисовича (посмертно) - капитана

ДОНЦА Дмитрия Евгеньевича (посмертно) - солдата

ДУДЛУ Артема Михайловича (посмертно) - солдата

ЗИБЮКА Константина Олеговича (посмертно) - солдата

ЗОЛОЧЕВСКОГО Вячеслава Виталийовича- солдата

ИВАНОВА Евгения Сергеевича (посмертно) - прапорщика

КИШЕНЮ Богдана Вячеславовича (посмертно) - майора

КЛЕВЦА Александра Александровича (посмертно) - солдата

КОЗАЧЕНКО Олега Михайловича (посмертно) - старшего лейтенанта

КОРЧОВСЬКОГО Романа Александровича (посмертно) - старшего сержанта

МАТВИЙЧУКА Богдана Николаевича (посмертно) - солдата

МИКИТЧЕНКО  Николая Анатольевича (посмертно) - сержанта

МСУЯ Ашрафа Азизовича (посмертно) - старшего лейтенанта

ОЛАБИНА Владимира Вадимовича (посмертно) - солдата

ОСТАПЕНКА Алексея Георгиевича (посмертно) - капитана

ПОМЕРАНЦЕВА Андрея Андреевича (посмертно) - солдата

РОСПОТНЮКА Андрея Юрьевича (посмертно) - солдата

СКОРОБОГАТЬКО Евгения Ивановича (посмертно) - старшего солдата

СКОЧКОВА Александра Игоревича (посмертно) - солдата

СТУДИНСКОГО Дмитрия Витальевича (посмертно) - солдата

ХОМьЯЧУКА Максима Владимировича (посмертно) - солдата

ШЕРЕМЕТА Руслана Эдуардовича (посмертно) - солдата

ШИРОЧУКА Олега Николаевича (посмертно) - прапорщика ".

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