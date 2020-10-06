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Espreso.tvОбществоВ Харькове попрощались с погибшими в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 под Чугуевом

В Харькове попрощались с погибшими в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 под Чугуевом


фото: suspilne.media
На площади Свободы в Харькове прошла церемония прощания с погибшими 25 сентября в авиакатастрофе под Чугуевом офицерами и курсантами Национального университета Воздушных сил им. Кожедуба.

Прямую трансляцию вел Еспресо.TV .

На церемонию прощания приехали президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, а также председатель Офиса президента Андрей Ермак.

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Тела погибших несли с почетным караулом, объявляли имена погибших, звание, место и год рождения.

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