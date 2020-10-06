В Харькове попрощались с погибшими в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 под Чугуевом
6 октября, 2020, 11:20
На площади Свободы в Харькове прошла церемония прощания с погибшими 25 сентября в авиакатастрофе под Чугуевом офицерами и курсантами Национального университета Воздушных сил им. Кожедуба.
Прямую трансляцию вел Еспресо.TV .
На церемонию прощания приехали президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, а также председатель Офиса президента Андрей Ермак.
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Тела погибших несли с почетным караулом, объявляли имена погибших, звание, место и год рождения.
- Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту предварительно находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части.
- Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил , при его жизни борются медики.
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