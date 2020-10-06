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Espreso.tvМирПротесты в Кыргызстане: в Бишкеке пострадали почти 700 человек

Протесты в Кыргызстане: в Бишкеке пострадали почти 700 человек


фото: reuters
Во время акции протеста в Бишкеке пострадали 686 человек. Из них 521 человека отправили на амбулаторное лечение

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Киргизии.

164 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 7 пострадавших находятся в реанимации, один парень 2001 года рождения умер.

В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступили всего 313 пострадавших, из них 75 госпитализированы, трое в реанимации.

В Национальный госпиталь поступили 215 пострадавших, из них 58 госпитализированы, четверо - в реанимации.

В Городскую клиническую больницу № 1 поступило 30 пострадавших, из них семеро госпитализированы.

В Чуйскую областную больницу поступили 113 человек, из них 102 отправлены на амбулаторное лечение, 11 госпитализированы.

В Национальный хирургический центр поступили 15 пациентов, из них двое амбулаторно, 13 госпитализированы.

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