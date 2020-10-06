Протесты в Кыргызстане: в Бишкеке пострадали почти 700 человек
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Киргизии.
164 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 7 пострадавших находятся в реанимации, один парень 2001 года рождения умер.
В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступили всего 313 пострадавших, из них 75 госпитализированы, трое в реанимации.
В Национальный госпиталь поступили 215 пострадавших, из них 58 госпитализированы, четверо - в реанимации.
В Городскую клиническую больницу № 1 поступило 30 пострадавших, из них семеро госпитализированы.
В Чуйскую областную больницу поступили 113 человек, из них 102 отправлены на амбулаторное лечение, 11 госпитализированы.
В Национальный хирургический центр поступили 15 пациентов, из них двое амбулаторно, 13 госпитализированы.
- В понедельник, 5 октября, после выборов в столице Кыргызстана начались акции протеста. Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие.
- Впоследствии, Центральная избирательная комиссия не признала результаты выборов в Кыргызстане.
- Координационный совет оппозиции Киргизии планирует предложить президенту Сооронбаю Жээнбекову добровольно уйти в отставку.
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