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Espreso.tvОбщество20 нардепов в сентябре заболели COVID-19

20 нардепов в сентябре заболели COVID-19


фото: reuters
С начала пандемии COVID-19 подтвержден у 46 народных депутатов

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос агентства Укринформ.

"COVID-19 подтвержден всего у 46 народных депутатов Украины, в том числе у 20 в сентябре, и у 17 работников аппарата Верховной Рады Украины, из них у 7 в сентябре", - сообщили в парламенте.

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