20 нардепов в сентябре заболели COVID-19

5 октября, 2020, 15:59

С начала пандемии COVID-19 подтвержден у 46 народных депутатов

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос агентства Укринформ.

"COVID-19 подтвержден всего у 46 народных депутатов Украины, в том числе у 20 в сентябре, и у 17 работников аппарата Верховной Рады Украины, из них у 7 в сентябре", - сообщили в парламенте.

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