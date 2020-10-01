1 октября, 2020, 21:06

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что заразился коронавирусом

Об этом он написал на странице в Facebook .

"Так как уже начали распространяться слухи, спешу сообщить коллегам, избирателям и обществу лично: к сожалению, коронавирусная инфекция не обошла и меня. Однако, мой опыт может быть полезным другим, поэтому вкратце поделюсь. Симптомов, кроме температуры, у меня не было. Но сразу, как только она поднялась, сделал и экспресс, и ПЦР тесты. Оба не показали результата ", - сообщил Корниенко.

Он отметил, что обратился к врачу, который сделал ему компьютерную томографию, где был вывод "похоже на COVID-19".

"Между тем я обратился к пульмонологу, у меня обязанность обращаться к нему в таких случаях. Мне сделали КТ с выводом "похоже на COVID-19", после чего я сразу самоизолировался. Три дня я находился в состоянии "ковиду Шредингера". Какие-то симптомы похожи: хуже с обонянием и вкусами. Каких-то вообще нет, например кашля. С одной стороны мерилом правды есть тест, а он - отрицательный. С другой, на КТ картина похожа ", - отметил Корниенко.

По его словам, точное подтверждение коронавируса он получил сегодня, 1 октября. Депутат также отметил, что состояние стабильное и показаний к госпитализации пока нет.

"ИФА на антитела есть смысл делать в первый день, поэтому полноценно установить диагноз и справедливость удалось только сегодня. Врачи говорят, что это сейчас частая история, когда ПЦР ничего не показывает - а потом антитела есть. Поэтому, если вы окажетесь в подобной ситуации , то лучше исходить из "презумпции коронавируса" и самоизолироваться. Состояние у меня стабильное, получаю необходимое лечение, показаний к госпитализации нет ", - добавил Корниенко.

Так как уже начали распространяться слухи, спешу сообщить коллегам, избирателям и обществу лично: к сожалению, коронавирусная ... Опубликовано Александр Корниенко Четверг, 1 октября 2020 г.

Навгадаемо, украинский нардеп-борец Жан Беленюк получил положительный тест на коронавирус .

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